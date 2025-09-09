Haliliye Belediyesi'nden Kırtasiye Denetimi

Haliliye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, 2025-2026 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte kırtasiyelerde okul ürünlerine yönelik denetim gerçekleştirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, denetimlerde defter, kalem, silgi ve boya gibi ürünlerin yanı sıra kimyasal madde içerebilecek ve çocuk sağlığını tehdit edebilecek materyaller incelendi. Ekipler, ürünlerin son kullanma tarihleri ile standartlara uygunluk durumunu kontrol etti.

"Huzurun ve Güvenin Kalbi Haliliye" sloganıyla sürdürülen çalışmalar kapsamında, iş yerlerinin ruhsatları da denetlendi. Kurallara uymayan işletmelere cezai işlem uygulanacağı bildirildi.

Açıklamada, vatandaşların karşılaştıkları olumsuzlukları "444 22 63" numaralı Haliliye Belediyesi İletişim Merkezi'ne bildirebilecekleri ifade edildi.