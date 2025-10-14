Haberler

Haliliye Belediyesi Halk Oyunları Kursu Açtı

Haliliye Belediyesi, kentin kültürel mirasını yaşatmak için halk oyunları kursu açtı. Yıldızlar, gençler ve yetişkinler için düzenlenecek kurslar, geleneksel halk oyunlarını öğretirken zararlı alışkanlıklardan uzak durulmasına da yardımcı olacak.

Haliliye Belediyesi kentin kültürel mirasını yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla halk oyunları kursu açtı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü koordinesinde yürütülen kursta, Şanlıurfa'ya özgü geleneksel halk oyunları eğitmenler nezaretinde öğretilecek.

Yıldızlar, gençler ve yetişkinler olmak üzere farklı yaş gruplarına hitap eden eğitimler sayesinde, kursiyerler hem zararlı alışkanlıklardan uzak tutulacak hem de yöresel değerlerle buluşacak.

Açıklamada, halk oyunları kurslarına katılmak isteyen vatandaşların 444 22 63 numaralı İletişim Merkezi"nden detaylı bilgi alabilecekleri veya Özlek Spor Salonuna şahsen başvurarak kayıt yaptırabilecekleri bildirildi.

Kaynak: AA / Müslüm Etgü - Güncel
