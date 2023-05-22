Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat Ahmet Yesevi Sosyal Yardım Kompleksini İnceledi

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, yapımında sona gelinen Ahmet Yesevi Sosyal Yardım Kompleksinde incelemelerde bulundu.

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, Ahmet Yesevi Sosyal Yardım Kompleksinde incelemelerde bulundu. Canpolat'ın seçim sözü olan ve Ahmet Yesevi Mahallesinde yükselen projelerden biri olan kompleks projesi, Semt Pazarı ve Sosyal Yardım Tesisiyle bölgenin ihtiyaçlarına yanıt oldu. İnşaat çalışmaları tamamlanan projeyi inceleyen Başkan Mehmet Canpolat, 10 bin metrekare alan üzerine inşa edilen projede gelinen son noktayla ilgili bilgi aldı. Başkan Mehmet Canpolat, Kapalı Semt Pazarı/Otopark bölümünün vatandaşlarının hizmetinde olduğu Kompleksin; kısa süre içerisinde tamamlanacak olan aşevi, glutensiz ekmek fırını, sosyal market, giyim market ve idari bölümüyle açılışının yapılacağını kaydetti.

İncelemeler sonrası yaptığı açıklamayla Ahmet Yesevi Mahallesine yeni eserler kazandırmaya devam edeceklerini ifade eden Canpolat, "Şu anda Ahmet Yesevi Mahallemizdeyiz. Ahmet Yesevi Mahallemizi her geçen gün güzelleştirmeye devam ediyoruz. Yeni parklarımızı da hizmete sunuyoruz, çim ekimlerini gerçekleştirdik. Yine Ahmet Yesevi Mahallemize bir semt pazarı sözümüz vardı. Allah'a hamdolsun, şuanda semt pazarımız aktif bir şekilde hizmet veriyor, daha açılışını yapmadık. ve yine semt pazarımızın hemen altında Ahmet Yesevi Sosyal Yardım Kompleksimizde incelemelerde bulunuyoruz. Burası da hemen hemen yüzde 95 oranında bitmiş durumda. Şu anda 10 bin kişilik bir Aşevinin içerisinde bulunuyoruz, eksiklikleri inşallah en kısa süre içerisinde gidereceğiz. Yine aynı zamanda Glutensiz Ekmek Fırınımız, Sosyal Marketimiz ve idari bölümümüz dahil olmak üzere Ahmet Yesevi Semt Pazarımız ve Sosyal Yardım Kompleksimiz inşallah en kısa sürede açılışa hazır hale gelecek. Açılışını yapıp, buradaki vatandaşlarımızın hizmetine sunmuş olacağız" diye konuştu. - ŞANLIURFA