Haberler

Haliliye Belediye Başkanı Canpolat'tan Anneler Günü mesajı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, Anneler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, Anneler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Canpolat, mesajında, hayatın her anında evlatlarının yanında olan, onları sabırla büyüten ve geleceğe hazırlayan annelerin, toplumun en kıymetli değerleri arasında yer aldığını belirtti.

Bir çocuğun ilk öğretmeninin annesi olduğunu aktaran Canpolat, mesajında şunları kaydetti:

"Bu nedenle ahlaklı, erdemli ve vicdan sahibi nesillerin yetişmesinde annelerimizin üstlendiği görev son derece büyüktür. Onların sevgisi, duası ve özverisi, güçlü bir toplumun ve sağlam bir geleceğin temelini oluşturmaktadır.

Peygamber Efendimizin 'Cennet annelerin ayakları altındadır' hadis-i şerifi de annelerimize gösterilmesi gereken saygı ve değerin en güzel ifadesidir. Bizler için annelerimize duyulan sevgi ve hürmet yalnızca bir günle sınırlı değildir. Hayatımız boyunca onların emeğine layık olmaya çalışmak en büyük sorumluluğumuzdur. Bu duygu ve düşüncelerle başta şehit ve gazi anneleri olmak üzere, sevgi ve fedakarlıklarıyla hayatımıza anlam katan tüm annelerimizin Anneler Günü'nü en içten dileklerimle kutluyor, sağlık, huzur ve mutluluk dolu bir ömür diliyorum."

Kaynak: AA / Kemal Polat
AK Parti cephesinden Burcu Köksal için ilk açıklama

AK Parti cephesinden Burcu Köksal için ilk açıklama
Daha önce görülmemiş bir kar yağdı, köy yeniden sular altında kaldı

Köyden geriye bu manzara kaldı: Daha önce eşi benzeri görülmedi
Akaryakıtta dev indirim! Tabela bir kez daha değişti

Akaryakıtta dev indirim
Denetim sırasında tespit edildi, zincir market şubesi mühürlendi

Denetim sırasında tespit edildi, şube mühürlendi
İşte ülkeyi sallayan sapık futbolcunun 15 yaşındaki kıza attığı mesajlar

15 yaşındaki kıza attığı rezil mesajlar ortaya çıktı

Daha önce görülmemiş bir kar yağdı, köy yeniden sular altında kaldı

Köyden geriye bu manzara kaldı: Daha önce eşi benzeri görülmedi
Bakan Gürlek'ten Özgür Özel'e yanıt: Bu iddialar milli güvenliğimize yapılmış açık bir saldırı

Bakan Gürlek'ten CHP lideri Özel'in iddialarına çok sert yanıt

Bu halini unutun! Zara'yı görenler tanıyamıyor

Bu halini unutun! Ünlü ismi görenler tanıyamıyor