Haberler

Şanlıurfa'da halı sahada kalp krizi geçiren jandarma uzman çavuş hayatını kaybetti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde arkadaşlarıyla halı sahada futbol oynarken kalp krizi geçiren 26 yaşındaki Jandarma Uzman Çavuş Ferhat Baykir, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde halı sahada kalp krizi geçiren Jandarma Uzman Çavuş Ferhat Baykir, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Arkadaşlarıyla dün akşam halı sahada futbol maçı yapan 26 yaşındaki Baykir fenalaştı.

112 Acil Sağlık ekibince Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Baykir, tedavi altına alındı.

Kalp krizi geçirdiği belirlenen Baykir, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı emrinde uzman çavuş olarak görev yaptığı öğrenilen Baykir'in cenazesi, memleketi Şırnak'ın Uludere ilçesinde düzenlenecek tören sonrası toprağa verilecek.

Kaynak: AA / Eşber Ayaydın
Rusya: Türkiye ile S-400'lerin üçüncü ülkeye satışı konusunu görüşüyoruz

Rusya, Türkiye ile ilgili gündem yaratan iddiayı doğruladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

NATO davetinde Ajda Pekkan sürprizi! Tatlı detayı da bomba

NATO davetinde büyük sürpriz! Sahnedeki isim herkesi şaşırttı
Havada kabus anları! Yolcu az daha uçağın dışına savruluyordu

Havada ölümle burun buruna! Yolcular tutmasa facia kaçınılmazdı
Londra’da Akılalmaz Olay: 35 Bin Sterlinlik Pırlanta Yüzüğü Yutarak Çalmaya Çalıştı!

35 Bin Sterlinlik Pırlanta Yüzüğü Yutarak Çalmaya Çalıştı!
Kız çocuğunun istismar edilerek öldürülmesi ülkeyi ayağa kaldırdı

Ölü bulunan çocukla ilgili gerçek halkı ayaklandırdı! Linç ettiler
Van'da 333 kilogram skunk ele geçirildi

Jandarmadan nefes kesen operasyon: 333 kilogram skunk ele geçirildi
Araç sahipleri yazın sakın bu hatayı yapmayın! Kaş yapayım derken göz çıkardı

Sürücüler sakın bu hatayı yapmayın! Kaş yapayım derken göz çıkardı
Türkiye, NATO savunma bankası girişimine katılmıyor

Türkiye kararını verdi: NATO'nun o girişimine katılmıyoruz