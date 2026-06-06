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Halı sahada dili boğazına kaçan oyuncuya müdahale kamerada

Halı sahada dili boğazına kaçan oyuncuya müdahale kamerada
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Malatya'da halı sahada rahatsızlanıp dili boğazına kaçan B.A., işletme sahibi ve antrenör Hasan Hüseyin Akçınar'ın erken müdahalesiyle hayata döndü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

MALATYA'da halı sahada rahatsızlanıp, dili boğazına kaçan B.A., işletme sahibi ve aynı zamanda antrenör olan Hasan Hüseyin Akçınar'ın erken müdahalesi ile yeniden hayata tutundu. O anlar, halı sahanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 4 Haziran Perşembe günü Battalgazi ilçesi Çamurlu Mahallesi'ndeki halı sahada meydana geldi. Halı sahada arkadaşlarıyla futbol oynayan B.A., aniden rahatsızlanıp, yere yığıldı. Arkadaşlarının durumu haber vermesi işletme sahibi ve aynı zamanda antrenör olan Hasan Hüseyin Akçınar, yardıma koştu. B.A.'nın dilinin boğazına kaçtığını fark eden Akçınar, müdahale etti. Akçınar'ın, boğazına kaçan dilini çıkarmasıyla B.A., kendine geldi. Halı sahada yaşananlar, güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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