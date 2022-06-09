Halı saha maçında kalbi duran kişi yaşam mücadelesini kaybetti - Haberler

Halı saha maçında kalbi duran kişi yaşam mücadelesini kaybetti Siirt'te halı saha maçında kalbi duran genç tedavi gördüğü hastanede öldü. Siirt'te halı saha maçında kalbi duran genç tedavi gördüğü hastanede öldü. Yeni Mahalle'deki halı sahada önceki gece oynanan maçta aniden fenalaşan ve kalbi duran Yunus Ayten (23) kaldırıldığı Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Ayten'in cenazesi, kılınan namazın ardından Şeyh Musa Mezarlığı'nda toprağa verildi. Yunus Ayten, halı sahada önceki gece oynanan maçta aniden fenalaşarak yere düşmüş, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmıştı. Doktorların müdahalesiyle hayata tutunan Ayten'in yoğun bakım servisinde tedavisi sürüyordu. Maç anında yaşananlar halı sahanın güvenlik kamerasına yansımıştı. AA / Mehmet Niyazi Deniz - Güncel Araştırma Siirt Güncel Haberler

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