Adana'da halı saha filesine takılan kargayı itfaiye ekibi kurtardı
Adana'nın Kozan ilçesinde bir halı sahanın filesine takılan karga, ihbar üzerine gelen itfaiye ekibince kurtarılarak doğaya bırakıldı.
Varsaklar Mahallesi'ndeki Fatih Anadolu Lisesi'nin halı sahasında fileye bir karganın takılı kaldığını gören öğretmenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen itfaiye ekibi, fileye dolanan kargayı çıkarıp doğaya bıraktı.
Kaynak: AA / Fatih Azgın