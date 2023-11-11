Haberler

Halı fabrikası sahibinin öldürülmesinde 7 kişi adliyede (2)

 - Güncelleme:

Güncel Haberler

6 TUTUKLAMAKocaeli'de, iş insanı Nurhan Ör'ün öldürülmesiyle ilgili adliyeye sevk edilen şüphelilerden I.E., F.G., C.A., B.T., E.D. ve A.T. tutuklanırken, N.T. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

6 TUTUKLAMA

Kocaeli'de, iş insanı Nurhan Ör'ün öldürülmesiyle ilgili adliyeye sevk edilen şüphelilerden I.E., F.G., C.A., B.T., E.D. ve A.T. tutuklanırken, N.T. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Selda Hatun TAN/ KOCAELİ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Nurhan Ör Kocaeli Suç Güncel Haberler

title