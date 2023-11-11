Halı fabrikası sahibinin öldürülmesinde 7 kişi adliyede (2)

6 TUTUKLAMAKocaeli'de, iş insanı Nurhan Ör'ün öldürülmesiyle ilgili adliyeye sevk edilen şüphelilerden I.E., F.G., C.A., B.T., E.D. ve A.T. tutuklanırken, N.T. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

6 TUTUKLAMA

Kocaeli'de, iş insanı Nurhan Ör'ün öldürülmesiyle ilgili adliyeye sevk edilen şüphelilerden I.E., F.G., C.A., B.T., E.D. ve A.T. tutuklanırken, N.T. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Selda Hatun TAN/ KOCAELİ,