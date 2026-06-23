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Şanlıurfa'da tarihi eser niteliğinde 159 parça ele geçirildi

Şanlıurfa'da tarihi eser niteliğinde 159 parça ele geçirildi
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Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, tarihi eser olduğu değerlendirilen 159 parça ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde, tarihi eser olduğu değerlendirilen 159 parça ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, "Kültür ve Tabiat Varlıklarının Korunması" kapsamında yürütülen çalışmada, Halfeti ilçesinde bir adreste arama gerçekleştirildi.

Aramada, tarihi eser olduğu değerlendirilen 140 nesne, 3 kitap ve 16 sikkenin yanı sıra ruhsatsız av tüfeği, hassas terazi ve dedektör ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Eşber Ayaydın
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