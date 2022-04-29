Halfeti'de Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Halfeti'de Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı

AA - Mustafa Sonar - Güncel
 - Güncelleme:
Halfeti'de Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı.

HALFETİ, ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı.

Merkez Ahmet Sever Camisi'nde muhafaza edilen Sakal-ı Şerif, cuma namazı sonrası vatandaşların ziyaretine açıldı.

İlçe Müftüsü Muhammed Ahıskalı, Sakal-ı Şerif'in dün akşam cemaatin ziyaretine açıldığını belirtti.

Vatandaşların Sakal-ı Şerif'e yoğun ilgi gösterdiğini ifade eden Ahıskalı, Allah nasip ederse gelecek sene de sergilemeyi umut ettiklerini ifade etti.

Cami çıkışında sıraya giren vatandaşlar, tekbir ve salavat-ı şerif getirerek Sakal-ı Şerif'i ziyaret etti.

AA / Mustafa Sonar - Güncel

Sakal I Şerif, Şanlıurfa, Hisarcık, Halfeti, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title