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Sokak köpeğinin saldırdığı çocuk yaralandı

Sokak köpeğinin saldırdığı çocuk yaralandı
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Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde evinin önünde oyun oynayan 1,5 yaşındaki M.A.A., başıboş bir sokak köpeğinin saldırısına uğrayarak başından yaralandı. Hastaneye kaldırılan çocuğun hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

ŞANLIURFA'nın Halfeti ilçesinde evinin önünde oyun oynarken sokak köpeğinin saldırısına uğrayan 1,5 yaşındaki M.A.A., yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Yukarı Göklü Mahallesi'nde meydana geldi. Evinin önünde oyun oynayan M.A.A., başıboş bir sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Başından yaralanan çocuk, yakınları tarafından Halfeti Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, ardından da Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Tedavi altına alınan çocuğun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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