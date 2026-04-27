Halfeti Belediyesine yönelik operasyonda gözaltına alınan 46 şüpheli adliyede

Adliyeye sevk edilen zanlıların arasında eski Halfeti Belediye Başkanı Şeref Albayrak da yer aldı

Şanlıurfa'da Halfeti Belediyesinin önceki yönetim dönemine ilişkin "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "edimin ifasına fesat karıştırma" suçlarına yönelik operasyonda gözaltına alınan, aralarında eski Halfeti Belediye Başkanı Şeref Albayrak'ın da bulunduğu 46 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Birecik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 24 Nisan'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan, aralarında eski Halfeti Belediye Başkanı Albayrak, eski belediye encümen üyeleri ile çeşitli birimlerde görev yapan personel ve esnafın da bulunduğu 50 zanlının işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden 4'ü emniyetteki ifadelerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Aralarında Albayrak'ın da bulunduğu 46 zanlı, Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi.

Şüpheliler, güvenlik önlemleri altında Birecik Adliyesi'ne getirildi. Soruşturma kapsamında bir şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Halfeti Belediyesinin önceki yönetim dönemine ilişkin "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "edimin ifasına fesat karıştırma" suçlarına yönelik 24 Nisan'da düzenlenen operasyonda 28'i kamu görevlisi olmak üzere toplam 51 şüpheli hakkında işlem başlatılmış, 49 zanlı gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA / Rauf Maltaş
