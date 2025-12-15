Suriye'nin Halep Üniversitesi'nde "Dünya Türk Dili Ailesi Günü" etkinliği düzenlendi

Suriye'nin kuzeyindeki Halep kentinde bulunan Halep Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde "Dünya Türk Dili Ailesi Günü" ve Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nün yeniden açılması dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Etkinliğe Türkiye'nin Halep Başkonsolosu Muammer Hakan Cengiz, Halep Üniversitesi Rektörü ve akademisyenler ile davetliler ve Türk dili eğitimi alan öğrenciler katıldı.

Program kapsamında Türk dili ve edebiyatının tanıtımına yönelik kapsamlı bir de sergi açıldı. Sergide, Türk dilinin kökeni ve tarihsel gelişimine ilişkin bilgiler verilirken, Türk kültürünü yansıtan kitaplar, tablolar, geleneksel örnekler, çeşitli müzik aletleri ile Osmanlı dönemine ait bazı eserler sergilendi.

Türkiye'nin Halep Başkonsolosu Cengiz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, etkinlik kapsamında bölüme yeni kitaplar hediye ettiklerini söyledi.

Cengiz, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü kütüphanesinin Türkçenin zenginliğini anlatan, Türkçe ile Arapça arasındaki güçlü ve tarihsel bağları ortaya koyan daha fazla kitapla zenginleştirileceğini ifade etti.

Yeniden açılan Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu dile getiren Başkonsolos Cengiz, üniversitenin Türkiye'den okutman ve öğretim görevlisi talebi olabileceğini, bu talebin henüz kendilerine ulaşmadığını, talebin iletilmesi halinde hızlı bir şekilde yanıt verileceğini belirterek, "Bölümün yeniden yapılandırılmasına öğretim görevlisi desteği sağlayacağız." dedi.

Başkonsolos Cengiz, Türkiye'nin burada bulunmasının bu bölüme verilen desteğin somut bir göstergesi olduğunu vurguladı.

Cengiz, bölümün fiziki ve teknik ihtiyaçlarına ilişkin üniversiteden gelecek taleplerin karşılanması konusunda da destek vermeye devam edeceklerini, Halep Üniversitesi'nin diğer bölümleriyle birlikte Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nün fiziki imkanlarının da destekleneceğini ifade etti.

Başkonsolos Cengiz, Halep Üniversitesi Rektörü'ne, Yabancı Diller Enstitüsü Bölüm Başkanı'na, Türkçe Bölümü Başkanı'na, akademisyenlere ve tüm öğrencilere teşekkür etti.

Yabancı Diller Enstitüsü öğretim görevlisi Münzire Havatimi, etkinlikte Türk kültürünün tanıtımının yapıldığını söyledi.

Türk dili ve kültürünün tarihsel ve kültürel önemini vurgulayan Havatimi, "Etkinliğin yanı sıra Türk çayı köşesi, Türkçe öğretiminde kullanılan temel dilbilgisi kitaplarının tanıtıldığı bölüm, Türkiye'nin turistik ve tarihi mekanlarının yer aldığı köşe ile Türk gelenek ve görenekleri için yer tahsis edildi." dedi.

Osmanlı dönemine ait edebiyat ve yaşam kültürünün ele alındığı özel bir bölüm ile müzik ve sanat köşesinin yer aldığı etkinlik, klasik ve modern Türk edebiyatına ayrılan iki ayrı edebiyat köşesinin gezilmesiyle sona erdi.