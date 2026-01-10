Halep Uluslararası Havalimanı'nda hava trafiği askıya alındı

Suriye Sivil Havacılık Otoritesi, terör örgütü YPG/SDG mensuplarının Halep kentinin kuzeyindeki yerleşim bölgelerine yönelik saldırılarının ardından, Halep Uluslararası Havalimanı'ndaki hava trafiğinin ikinci bir duyuruya kadar askıya alındığını duyurdu.

Suriye Arap Haber Ajansına (SANA) göre otorite, yaptığı açıklamada, "Mevcut gelişmeler ışığında yolcuların ve mürettebatın güvenliğini sağlamak, operasyonel süreçlerin emniyetini garanti altına almak amacıyla Halep Uluslararası Havalimanı ikinci bir duyuruya kadar hava trafiğine kapalı olacaktır." ifadelerini kullandı.

Bu kararın, ilgili kurumlarla koordinasyon halinde yürütülen teknik ve güvenlik değerlendirmeleri tamamlanıncaya kadar uygulanacak ihtiyati ve geçici bir tedbir olduğu vurgulandı.

Açıklamada, hava trafiğinin yeniden başlatılmasına ilişkin karar alındığında resmi güncellemelerin kamuoyuyla paylaşılacağı belirtilerek, yolcuların uçuş bilgilerini ilgili hava yolu şirketlerinden takip etmeleri istendi.

Halep'te YPG/SDG'ye yönelik operasyon

Suriye'de terör örgütü YPG/SDG, 6 Ocak'tan itibaren işgal ettiği bölgelerden Halep'teki birçok noktaya saldırılar düzenlemişti.

Şam yönetimi, YPG/SDG'den 10 Mart Mutabakatı'na uymasını ve Halep'teki saldırıları sonlandırmasını istemişti.

YPG/SDG'nin saldırılarını sürdürmesi üzerine Suriye ordusu, terör örgütünün işgal ettiği Halep'in Şeyh Maksud, Eşrefiyye ve Beni Zeyd mahallelerindeki mevzilerine nokta operasyonlar başlatmıştı.