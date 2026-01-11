Haberler

AA, YPG/SDG'nin Şeyh Maksud'da karargaha dönüştürdüğü hastaneyi görüntüledi

Suriye'nin Halep kentinin Şeyh Maksud Mahallesi'nde YPG/SDG tarafından karargah olarak kullanılan hastane, Anadolu Ajansı tarafından görüntülendi. Hastanede bulunan silah ve mühimmat dikkat çekiyor.

Suriye'nin Halep kentinin Şeyh Maksud Mahallesi'nde ordu ile çatışan terör örgütü YPG/SDG'nin karargaha dönüştürdüğü hastane, Anadolu Ajansı (AA) tarafından görüntülendi.

Mahalle merkezinde yer alan Yasin Hastanesi, örgütün işgalde tuttuğu dönemde "Halit Fecir" olarak adlandırıldı.

Terör örgütü YPG/SDG'den arındırılan son mahalle olan Şeyh Maksud'da karargah olarak kullanılan hastanede, lav silahı, roketatar, tüfek, el bombaları, hücum yelekleri ve çok sayıda mermi dikkati çekti.

Buradan çekilen örgütün hastanenin tüm bölümlerini patlayıcılarla tuzakladığı belirtiliyor.

Örgütün hastanenin altında açtığı tüneller, bombalarla tuzaklandığı için bu alana girişlere Suriye güvenlik güçlerince henüz izin verilmiyor.

