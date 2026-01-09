Halep'te Gerilim Yeniden Tırmanıyor... Suriye Ordusu: "İnsani Koridor Açılacak"

(ANKARA) – Suriye'nin Halep kentinde Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ile Suriye ordusu arasındaki çatışmalar şiddetlendi. Suriye ordusu, "insani koridor açılacağını" belirterek, SDG'lilere "teslim olun" çağrısı yaptı.

Suriye'nin Halep kentinde tansiyon yeniden yükseldi. Suriye Savunma Bakanlığı, Eşrefiye, Şeyh Maksud ve Beni Zeyd mahalleleri çevresinde ilan edilen ateşkesin "gayriresmi olarak uzatıldığını" duyurdu. Yerel basına yansıyan haberlere göre, SDG saflarındaki bazı gruplar kendilerini ülkenin doğusuna tahliye etmek için gönderilen otobüslere ateş açtı ve çatışmalar yeniden başladı.

Suriyeli yetkililerin verdiği bilgiye göre, bölgedeki SDG'lileri tahliye etmek için yaklaşık 50 otobüs gönderildi. Ancak müzakerelerin tıkanması ve SDG içerisindeki bazı gruplar arasındaki anlaşmazlıklar nedeniyle tahliye süreci sekteye uğradı.

Hükümet kaynakları, "ateşkesin henüz tamamen çökmediğinini" açıklasa da bölgeye ağır askeri araçlar, mühimmat ve takviye birliklerin sevk edildiği bildirildi.

İnsani koridor açılacak: "Teslim olun" çağrısı

Suriye Ordusu Harekat Dairesi'nden yapılan açıklamada, sivillerin güvenliği için bir insani koridor açılacağını duyurdu. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Saat 16.00 ile 18.00 arasında insani yardım koridoru açılacaktır. Şeyh Maksud mahallesindeki halkımızı, El-Awarid koridoru üzerinden Halep şehrinin diğer mahallelerine geçmek için acele etmeye çağırıyoruz. Ayrıca SDG unsurlarına silahlarını bırakmaları çağrısında bulunuyoruz; onların güvenliğini sağlamak için gerekli çalışmaları yapacağız."

Hükümet kaynakları, bu tanınan sürenin SDG'liler için son bir şans olduğunu bildirdi.

Suriye Ordusu ile SDG'liler arasında bir süre önce başlayan çatışmalarda şu ana kadar aralarında sivillerin de bulunduğu en az 22 kişi hayatını kaybetti. Çatışmaların başlamasından bu yana Eşrefiye ve Şeyh Maksud bölgelerinde yaşayan 100 binden fazla sivil evlerini terk etmek zorunda kaldı.