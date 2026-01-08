Suriye Ordusunun Sdg'ye Karşı Operasyonu Başladı

(ANKARA) – Suriye'nin kuzeyindeki Halep kentinde, Suriye ordusu ile Suriye Demokratik Güçleri (SDG) arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor. Suriye Savunma Bakanlığı ve Operasyon Komutanlığı, bugün SDG'nin kontrolündeki Şeyh Maksud, Eşrefiye ve Beni Zeyd mahallelerinde sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini, bu bölgelerde SDG'ye ait olduğu belirlenen noktalara yönelik operasyonların başlatıldığını bildirdi.

Şam yönetimi, SDG unsurlarını "sivil yerleşim alanlarını askeri karargaha çevirmek ve bu noktaları Halep'in diğer bölgelerine saldırı düzenlemek için kullanmakla" suçladı. Resmi haber ajansı SANA'ya konuşan askeri yetkililer, sivillere "SDG mevzilerinden uzak durmaları" çağrısında bulundu.

SANA'nın Halep Valiliği kaynaklarına dayandırdığı açıklamaya göre, "SDG unsurlarının dün Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerinden ayrılmaya çalışan çok sayıda aileyi durdurduğu" iddia edildi. Valilik açıklamasında, "örgütün sivillerin bölgeden çıkışına izin vermeyerek, yaklaşan askeri operasyon öncesinde bu kişileri canlı kalkan olarak kullandığı" öne sürüldü.

Öte yandan, SDG'ye bağlı İç Güvenlik Güçleri (Asayiş) tarafından yapılan açıklamada, "Asayiş güçlerinin Halep'in Süryani Mahallesi çevresinde Şam hükümeti fraksiyonlarının saldırılarına karşı şiddetli çatışmalara girdiği ve saldırganlara ağır kayıplar verildiği" iddia edildi.

Yetkililer ölü ve yaralı sayısının arttığını açıkladı

Halep Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, SDG'nin bir süredir şehir merkezine yönelik yaptığı bombardımanlarında ölü sayısının 5'e, yaralı sayısının ise 33'e yükseldiğini açıkladı.

Bölgedeki insan hakları gözlemcileri ise çatışmaların başından bu yana bilançonun daha ağır olduğunu öne sürdü. Gelen raporlara göre, hafta başından beri süren çatışmalarda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 12 sivil ve 6 askeri personel olmak üzere toplam 18 kişi hayatını kaybetti. Yaralı sayısının ise 60'ı geçtiği belirtildi.