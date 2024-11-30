Halep'te Esed Rejimi Karşıtı Gruplar Kontrolü Ele Geçirdi

Suriye'de, dün Halep kent merkezine giren Esed rejimi karşıtı silahlı gruplar, birçok mahallede hakimiyet sağlayarak kentin büyük kısmını ele geçirdi.

Dün Halep kent merkezine giren Esed rejimi karşıtı silahlı gruplar, merkezde birçok mahalleyi kontrolüne aldı.

Kentin merkezi konumundaki Sadallah El-Cabiri Meydanı'na ulaşan gruplar, ilerleyerek kentin büyük bir kısmını ele geçirdi.

Rejim karşıtı gruplar, kısa sürede valilik ve emniyet müdürlüğü binalarının yanı sıra kentin simgesi olan Halep Kalesi'ni de aldı.

Ebu Zuhur Askeri Havaalanı'nı ele geçiren silahlı gruplar, rejim askerlerinin geride bıraktığı mühimmat ve askeri araçlara el koydu.

Kentte gece sokağa çıkma yasağı getiren silahlı gruplar, kontrolüne aldığı mahallelerde denetim yaparak güvenlik önlemleri alıyor.

Gruplar, akşam saatlerinde, rejimin alıkoyma merkezi olarak kullandığı binalara da girerek aralarında siyasi tutukluların da bulunduğu onlarca kişiyi salıverdi.

Neler olmuştu?

Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinin batı kırsalında, 27 Kasım'da, Esed rejimi güçleriyle rejim karşıtı silahlı gruplar arasında çatışma başlamıştı.

27-28 Kasım'da Halep'in batı kırsalından merkeze doğru hızla ilerleyen rejim karşıtı silahlı gruplar, çatışmaların ikinci gününden itibaren İdlib kırsalında da çok sayıda bölgeyi ele geçirmişti.

Dün öğlen saatlerinden itibaren Halep kent merkezine giren silahları gruplar, akşam saatlerinde Halep kent merkezinin orta kesimlerine kadar ulaşmıştı.