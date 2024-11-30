Üye Girişi
Haberler
Suriye'deki son gelişmeler için dikkat çeken yorum: Esad'ın şah damarı kesildi

Son gelişme için dikkat çeken yorum: Esad'ın şah damarı kesildi

 Suriye ve Rus savaş uçaklarının misillemesi sonrası Türkiye'yi bekleyen büyük tehlike

Yaptıkları misilleme sonrası Türkiye'yi büyük bir tehlike bekliyor

 Muhalifler, ele geçirdikleri Halep'te Hafız Esad'ın heykellerini yıkmaya başladı

Esad'ı çıldırtacak görüntü
Naci Görür, Antalya depremi sonrası kentsel dönüşüme dikkat çekti

Naci Görür'den Antalya depremi sonrası dikkat çeken sözler

Halep'te Esed Rejimi Karşıtı Gruplar Kontrolü Ele Geçirdi

Halep'te Esed Rejimi Karşıtı Gruplar Kontrolü Ele Geçirdi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Suriye'nin Halep kent merkezine giren Esed rejimi karşıtı silahlı gruplar, birçok mahalleyi ele geçirerek kentin büyük kısmını kontrol altına aldı. Gruplar, Halep Kalesi ve valilik gibi stratejik yerleri alarak gece sokağa çıkma yasağı ilan etti ve bazı siyasi tutukluları serbest bıraktı.

Suriye'de, dün Halep kent merkezine giren Esed rejimi karşıtı silahlı gruplar, birçok mahallede hakimiyet sağlayarak kentin büyük kısmını ele geçirdi.

Dün Halep kent merkezine giren Esed rejimi karşıtı silahlı gruplar, merkezde birçok mahalleyi kontrolüne aldı.

Kentin merkezi konumundaki Sadallah El-Cabiri Meydanı'na ulaşan gruplar, ilerleyerek kentin büyük bir kısmını ele geçirdi.

Rejim karşıtı gruplar, kısa sürede valilik ve emniyet müdürlüğü binalarının yanı sıra kentin simgesi olan Halep Kalesi'ni de aldı.

Ebu Zuhur Askeri Havaalanı'nı ele geçiren silahlı gruplar, rejim askerlerinin geride bıraktığı mühimmat ve askeri araçlara el koydu.

Kentte gece sokağa çıkma yasağı getiren silahlı gruplar, kontrolüne aldığı mahallelerde denetim yaparak güvenlik önlemleri alıyor.

Gruplar, akşam saatlerinde, rejimin alıkoyma merkezi olarak kullandığı binalara da girerek aralarında siyasi tutukluların da bulunduğu onlarca kişiyi salıverdi.

Neler olmuştu?

Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinin batı kırsalında, 27 Kasım'da, Esed rejimi güçleriyle rejim karşıtı silahlı gruplar arasında çatışma başlamıştı.

27-28 Kasım'da Halep'in batı kırsalından merkeze doğru hızla ilerleyen rejim karşıtı silahlı gruplar, çatışmaların ikinci gününden itibaren İdlib kırsalında da çok sayıda bölgeyi ele geçirmişti.

Dün öğlen saatlerinden itibaren Halep kent merkezine giren silahları gruplar, akşam saatlerinde Halep kent merkezinin orta kesimlerine kadar ulaşmıştı.

Kaynak: AA / Ethem Emre Özcan - Güncel
img

Arda'ya 1 bardak su vermemişler
img

Görüntüyü izleyenler mest oluyor: Cennetlik adam işte
img

Fenerbahçelilerin aklındaki soruyu Hülya sordu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Az önce deprem mi oldu? 30 Kasım en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! Ticari araçlarda kış lastiği zorunluluğu var mı? Kış lastiği uygulaması ne zaman, hangi araçlara zorunlu 2024? 30 Kasım TV yayın akışı! Bu akşam TV'de hangi diziler, filmler var? ATV, Kanal D, Star, Show'da neler var? Bugün ne sınavı var? ÖSYM, AÖF, MEB sınav takvimi! Bu hafta sonu hangi sınavlar var? HAFTA SONU HAVA DURUMU 30 KASIM | Hafta sonu hava nasıl olacak, yağmur var mı? 30 Kasım ne günü? Tarihte bugün ne oldu? 30 Kasım tarihinde dünyada neler oldu? Halep düştü mü? Halep'te ne oluyor? Seferceliye tarifi nedir? En güzel seferceliye tarifi! MasterChef seferceliye tarifi nasıl yapılır? Seferceliye için malzemeler! Manisa elektrik kesintisi! 1 Aralık Yunusemre, Akhisar, Turgutlu elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Vedat Başaran kimdir? Vedat Başaran kaç yaşında, nereli? Vedat Başaran hayatı ve biyografisi! İstanbul elektrik kesintisi! 1 Aralık Küçükçekmece, Sultangazi, Pendik elektrik kesintisi ne zaman gelecek?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.