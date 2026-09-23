Halep'te Dünya İşaret Dili Günü'nde sağır bireylerin sorunları gösterilerle anlatıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinde Dünya İşaret Dili Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, sağır bireylerin eğitim ve çalışma hayatında karşılaştıkları sorunlara ve kamu kurumlarında yaşadıkları iletişim güçlüklerine dikkat çekildi.

Kültür Müdürlüğünün himayesinde düzenlenen etkinlikte çeşitli gösteriler sunuldu. Gösteriler aracılığıyla sağır bireylerin kendilerini ifade etmeleri, yaşadıkları sorunları ve karşılaştıkları güçlükleri anlatmaları için alan oluşturuldu.

İşaret Dili Ekibi Müdürü Manar Selkin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, etkinlik kapsamında sağır bireylerin eğitim ve çalışma hayatında karşılaştıkları sorunlara dikkat çekmeye çalıştıklarını söyledi.

Selkin, kamu kurumlarına yapılan ziyaretlerde de iletişim konusunda çeşitli sorunlar yaşandığını ifade ederek, kurum çalışanlarının sağır bireylerin kullandığı işaret dilini anlayamamasının iletişimi zorlaştırdığını belirtti.

Etkinlikte sağır bireylerin günlük yaşamlarında karşılaştıkları farklı sorunların da gösteriler aracılığıyla ele alındığını aktaran Selkin, etkinliğin bu sorunların görünür hale getirilmesine katkı sunduğunu kaydetti.

Bu yılki başarı hikayesine de yer verildi

Selkin, etkinlik kapsamında bu yıl gerçekleşen bir başarı hikayesine de yer verildiğini söyledi.

Sağır bir kız öğrencinin 9. sınıfı 201 puanla tamamladığını belirten Selkin, bu başarının karşılaşılan zorluklara rağmen elde edilmesinin önemli olduğunu ifade etti.

Selkin, öğrencinin başarı hikayesinin zorlukların aşılması ve başarıya ulaşılması açısından örnek teşkil ettiğini kaydetti.

Kaynak: AA