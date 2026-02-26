Halep'te bomba yüklü araç etkisiz hale getirildi
Suriye Savunma Bakanlığı, Halep'in Şeyh Maksud Mahallesi'nde park halindeki bomba yüklü aracın Suriye ordusuna bağlı bomba imha ekipleri tarafından etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Şeyh Maksud Mahallesi'nde bomba yüklü bir aracın tespit edildiği belirtildi.
Çevrede güvenlik önlemi alınmasının ardından bölgeye bomba imha ekiplerinin sevk edildiği bildirilen açıklamada, patlamaya hazır haldeki aracın ekiplerce kontrollü şekilde imha edildiği kaydedildi.
Kaynak: AA / Muhammed Karabacak