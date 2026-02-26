Halep'te bomba yüklü araç etkisiz hale getirildi

Haberler

Güncelleme:
Suriye Savunma Bakanlığı, Halep'in Şeyh Maksud Mahallesi'nde park halindeki bomba yüklü aracın Suriye ordusuna bağlı bomba imha ekipleri tarafından etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Suriye Savunma Bakanlığı Medya ve İletişim Dairesi, Suriye ordusuna bağlı bomba imha ekiplerinin, Halep'in Şeyh Maksud Mahallesi'nde park halindeki bomba yüklü aracı etkisiz hale getirdiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Şeyh Maksud Mahallesi'nde bomba yüklü bir aracın tespit edildiği belirtildi.

Çevrede güvenlik önlemi alınmasının ardından bölgeye bomba imha ekiplerinin sevk edildiği bildirilen açıklamada, patlamaya hazır haldeki aracın ekiplerce kontrollü şekilde imha edildiği kaydedildi.

Kaynak: AA / Muhammed Karabacak
