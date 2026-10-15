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Halep Askeri Ceza Mahkemesi, Suriye sahilindeki davada 2 kişiyi idama mahkum etti

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Suriye sahilindeki sivillere yönelik insan hakları ihlalleri, saldırı ve yağma iddialarını ele alan davada Halep Askeri Ceza Mahkemesi, Vadah İsmail ile Maher Ali'yi idama mahkum etti. Aynı davada Maher Osman 12 yıl, Muhammed Bakkur ise 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Halep Askeri Ceza Mahkemesi, Suriye'nin sahil bölgesinde sivillere yönelik gerçekleştirilen insan hakları ihlalleri, saldırı ve yağma eylemlerine ilişkin davada 2 kişiyi idama mahkum etti.

Mahkeme, olaylara karıştıkları ve kasten öldürme ile kamu düzenini bozma gibi suçları işledikleri sabit görülen Vadah İsmail ve Maher Ali hakkında idam cezası verdi.

Aynı davada yargılanan Maher Osman ise 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkemenin açıkladığı diğer kararlarda, Muhammed Bakkur'a 20 yıl hapis cezası verildi.

Savunma Bakanlığına bağlı 54. Tümen personelinden Yüzbaşı Mustafa Şennan ve Halid Muhaymid, işkenceye iştirak suçundan 2'şer yıl hapis cezasına mahkum edildi.

Savunma Bakanlığı personelinden Mahmud Şahin'e yaralama suçundan 2 ay hapis cezası verilirken, 50. ve 54. tümenlerin personeli Abdürrauf Bekir Can ile Muhammed Lüey Zerzuri, kasıtlı öldürme suçlamasında yeterli delil bulunmaması nedeniyle beraat etti.

Yargılama, Suriye'nin batısındaki Lazkiye ve Tartus illeri ile kırsalında yaşanan insan hakları ihlalleri, cinayet iddiaları ve sivillerin mülklerine el konulmasına ilişkin suçlamaları kapsıyor.

Kaynak: AA
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