Halasını Bıçaklayarak Öldüren Süleyha Yılmaztürk'e Müebbet Hapis

Eskişehir'de halasını bıçaklayarak öldüren Süleyha Yılmaztürk, iyi hal indirimiyle müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Davanın karar duruşmasında suçunu kabul etmeyen Yılmaztürk, ağırlaştırılmış müebbet cezasıyla yargılandı.

ESKİŞEHİR'de tartıştığı halası Naciye Yılmaztürk'ü bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklu yargılanan Süleyha Yılmaztürk (24), iyi hal indirimiyle müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Odunpazarı ilçesi Ihlamurkent Mahallesi'nde Ocak 2024'te Süleyha Yılmaztürk ile halası Naciye Yılmaztürk arasında evde tartışma çıktı. Süleyha Yılmaztürk, tartışma sırasında Naciye Yılmaztürk'ü bıçakladı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Naciye Yılmaztürk'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Gözaltına alınan Süleyha Yılmaztürk, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, 'Kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, tutuklu Süleyha Yılmaztürk hakkında 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ne dava açtı. İddianamede sanık Yılmaztürk hakkında 'Canavarca hisle kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

Davanın karar duruşmasına tutuklu sanık Süleyha Yılmaztürk'ün yanı sıra taraf avukatları katıldı. Sanık Yılmaztürk, cezadan kurtulmaya yönelik savunma yapmayacağını belirterek, "Söyleyeceğim bir şey kalmamıştır" dedi. 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, avukatların son savunmalarının ardından sanık Süleyha Yılmaztürk'e 'Kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Heyet, iyi hal indirimi uygulayarak sanığın cezasını müebbet hapse indirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
