Halaçlı Mehmet Ağa Konağı, sanat merkezine dönüştürüldü

ANKARA'da, Sakarya Meydan Muharebesi'nde lojistik üs olarak kullanılan tarihi Halaçlı Mehmet Ağa Konağı, restore edilerek kültür ve sanat merkezine dönüştürüldü.

Gölbaşı ilçesinde bulunan ve Sakarya Meydan Muharebesi döneminde cephe gerisinde lojistik üs olarak kullanılan tarihi Halaçlı Mehmet Ağa Konağı, Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen çalışma ile restore edildi. Konak, kapsamlı restorasyonun ardından kültür ve sanat merkezi olarak kapılarını açtı. Açılışta konuşan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, konağın tarihi önemine dikkat çekerek, "Sakarya Meydan Muharebesi'nin en kritik günlerinde cephe hattına 50 kilometre mesafede, Haymana Cephesi'nin hemen gerisinde stratejik bir lojistik merkez vazifesi gören bu yapı, vatan savunmasının en güçlü tanıklarındandır. Bu mirası koruyarak bizlere hibe eden Sayın Andaş Atak'a teşekkür ediyorum" dedi.

Sakarya Meydan Muharebesi'nin coğrafi olarak yanlış bilindiğine değinen Yavaş, "Birçok siyasetçimiz bu muharebeden bahsederken Adapazarı'nı anar. Oysa muharebenin olduğu yer buraya sadece 50 kilometre mesafededir. Dünyanın en kanlı savaşlarından birine sahne olmuştur. Maalesef biz bu gerçeği gelecek kuşaklara yeterince aktaramadık. İşte bu konağı ve Ankara'daki tarihi değerleri ayağa kaldırmak için uğraşıyoruz. Başkentimize yeni kültür mekanları kazandırmak, sanatın herkes için erişilebilir olmasını sağlamak bizim en önemsediğimiz konuların başında gelmektedir. Sanatçılarımızın özgürce üretebileceği, halkımızın ise sanatla buluşabileceği bu tür nitelikli alanları şehrimizin farklı noktalarında hayata geçirmeye kararlılıkla devam edeceğiz. Halaçlı Mehmet Ağa Konağı'nın yeni bir kültürel buluşma noktası olmasını diliyorum" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı