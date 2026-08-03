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Kocaeli'de Kesinleşmiş Hapis Cezalı 2 Hükümlü Yakalandı

Kocaeli'de Kesinleşmiş Hapis Cezalı 2 Hükümlü Yakalandı
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KOCAELİ’de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü düzenlenen operasyonla yakalandı.

KOCAELİ'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü düzenlenen operasyonla yakalandı.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlünün yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda, 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan hakkında 17 yıl 2 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası ile olan S.K. ile 'Herkesin girebileceği bir yerde bırakılmakla birlikte kilitlenmek suretiyle hırsızlık' suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.D. yakalanarak gözaltına alındı.

S.K. ve S.D., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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