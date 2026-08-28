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İsmail Çanak İstanbul'da Teslim Oldu

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Hakkında yakalama kararı bulunan İsmail Çanak, 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' ve 'şantaj' suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında teslim oldu. Gözaltına alınan Çanak'ın işlemleri İstanbul İl Jandarma Komutanlığında sürüyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan İsmail Çanak teslim oldu.

Başsavcılıkça, Çanak hakkında "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" ve "şantaj" suçlarından yürütülen soruşturma devam ediyor.

Soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan Çanak teslim oldu.

Gözaltına alınan Çanak'ın işlemleri, İstanbul İl Jandarma Komutanlığında sürüyor.

Soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" ve "şantaj" suçlarından gözaltına alınan gazeteci Cem Küçük, 1 Ağustos'ta çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

Aynı soruşturma kapsamında gazeteci Tahir Sarıkaya da tutuklanırken, İsmail Çanak, Serdar Özyurt ve Ahsen Melek Kocatürk hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.

Kaynak: AA
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