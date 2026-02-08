Haberler

Efeler'de firari hükümlü yakalandı

Aydın'ın Efeler ilçesinde uyuşturucu madde ticareti suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.K. yakalandı ve cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticareti suçundan hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.K'yi yakaladı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / Yusuf Konrat - Güncel
