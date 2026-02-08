Efeler'de firari hükümlü yakalandı
Aydın'ın Efeler ilçesinde uyuşturucu madde ticareti suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.K. yakalandı ve cezaevine gönderildi.
Aydın'ın Efeler ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticareti suçundan hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.K'yi yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
