Hakkında 8 Yıl Hapis Cezası Bulunan Hükümlü İnegöl'de Yakalandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, 8 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.U. isimli hükümlü jandarma operasyonuyla yakalandı. Adrese düzenlenen operasyonda gözaltına alınan G.U, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, hakkında 8 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında hükümlü G.U'nun Maden Mahallesi'nde bir adreste saklandığı tespit edildi.
Ekiplerce düzenlenen operasyonda yakalanan G.U, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA / Harun Şekerli - Güncel