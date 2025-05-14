Hakkında 6 Yıl 3 Ay Hapis Cezası Bulunan Hükümlü Yakalandı
Bitlis'te, hakkında 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan bir hükümlü jandarma ekipleri tarafından yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, JASAT ekiplerinin aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları sonucunda hükümlünün teslim alındığı bildirildi.
Bitlis'te hakkında 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan hükümlü jandarma ekiplerince yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda, dün gerçekleştirilen çalışmada hakkında 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Şener Toktaş - Güncel