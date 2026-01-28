Haberler

Hatay'da 43 yıl 10 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

Güncelleme:
Hatay'da, hırsızlık, mala zarar verme, ruhsatsız silah bulundurma gibi suçlardan 43 yıl 10 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası olan hükümlü S.Ş. polis ekiplerince yakalandı ve cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "hırsızlık", "mala zarar verme", "ruhsatsız ateşli silahlarla mermi satın alma", "trafiği tehlikeye düşürme" ile "tutuklu ve hükümlünün kaçması" suçlarından aranan S.Ş'nin İskenderun ilçesindeki adresini tespit etti.

Polis ekiplerince yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / Ali Kemal Zerenli - Güncel
