Eskişehir'de firari hükümlü yakalandı

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde, çeşitli suçlardan 28 yıl 9 ay 19 gün hapis cezası bulunan bir hükümlü yakalandı. Emniyet ekiplerinin yaptığı operasyon sonucunda, cezaevi firarisi S.T. işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde, çeşitli suçlardan hakkında 28 yıl 9 ay 19 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

Ekiplerin çalışması sonucu hakkında, "hükümlü veya tutuklunun kaçması", "kasten yaralama" ve birden fazla suçtan aranan cezaevi firarisi S.T, yakalandı.

28 yıl 9 ay 19 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.T, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Yavuz Emrah Sever - Güncel
