Yunusemre'de firari hükümlü yakalandı
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, hırsızlık suçundan kesinleşmiş 23 yıl hapis cezası bulunan F.G. yakalandı. Emniyet ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla saklandığı yerden alınarak cezaevine gönderildi.
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık suçundan hakkında 23 yıl hapis cezası olan F.G'nin (53) Barbaros Mahallesi'nde saklandığını belirledi.
Düzenlenen operasyonla yakalanan F.G. işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA / Serkan Özcan