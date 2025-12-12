Afyonkarahisar'da asayiş
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte araması bulunan hükümlülerin yakalanması için çalışma başlattı.
Ekipler, hakkında 14 yıl 3 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.O.K'yi kent merkezinde yakaladı.
Hükümlü, savcılıktaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Öte yandan sosyal medya üzerinden yasadışı bahis ve sanal kumar reklamı yaptığı tespit edilen 2 şüpheliye adli işlem uygulandığı bildirildi.
Kaynak: AA / Arif Yavuz - Güncel