Afyonkarahisar'da asayiş

Afyonkarahisar'da il emniyet müdürlüğü ekipleri tarafından aranan ve hakkında 14 yıl 3 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.O.K. yakalandı. Hükümlü, savcılıktaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. Ayrıca, yasadışı bahis ve sanal kumar reklamı yapan iki şüpheliye adli işlem uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte araması bulunan hükümlülerin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, hakkında 14 yıl 3 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.O.K'yi kent merkezinde yakaladı.

Hükümlü, savcılıktaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Öte yandan sosyal medya üzerinden yasadışı bahis ve sanal kumar reklamı yaptığı tespit edilen 2 şüpheliye adli işlem uygulandığı bildirildi.

Kaynak: AA / Arif Yavuz - Güncel
