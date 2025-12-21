Haberler

Hakkarigücü evinde berabere kaldı

Güncelleme:
Kadın Futbol Süper Ligi'nde Hakkarigücü ile Çekmeköy Bilgidoğa takımları 1-1 berabere kaldı. Mücadelenin ilk yarısı golsüz geçilirken, ikinci yarıda konuk ekip öne geçti fakat Hakkarigücü eşitliği sağladı.

TURCELL Kadın Futbol Süper Ligi'nin 13'üncü haftasında Hakkarigücü Kadın Futbol Takımı, sahasında Çekmeköy Bilgidoğa Kadın Futbol Takımı ile 1-1 berabere kaldı.

Merzan Şehir Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısında her iki ekip de kontrollü bir oyun sergilerken, taraflar soyunma odasına golsüz eşitlikle gitti. Mücadelenin ikinci yarısında konuk ekip Çekmeköy Bilgidoğa, 60'ıncı dakikada Melike Dinçel'in kaydettiği golle öne geçti. Bu golün ardından baskısını artıran Hakkarigücü, 73'üncü dakikada Elizabeth Owusu'nun golüyle skora denge getirdi.

Karşılaşmanın kalan bölümünde iki takımın da geliştirdiği ataklar sonuçsuz kalınca mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
