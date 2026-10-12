Hakkari Yüksekova'da devrilen öğrenci servisinde 14 kişi yaralandı

Hakkari Yüksekova'da devrilen öğrenci servisinde 14 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde öğrencileri taşıyan servis minibüsü, Vezirli Mahallesi'nde kontrolden çıkarak devrildi. Kazada servis sürücüsü ve 13 öğrenci yaralanırken, yaralılar ambulanslarla Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde öğrenci servisinin devrilmesi sonucu 14 kişi yaralandı.
Öğrencileri taşıyan 30 S 2386 plakalı minibüs, Vezirli Mahallesi'nde kontrolden çıkarak devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan servis sürücüsü ve 13 öğrenci, ambulanslarla Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA