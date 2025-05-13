Hakkari ve Van'da 339 Kilogram Uyuşturucu Ele Geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Hakkari ve Van'da düzenlenen operasyonlarda 339 kilogram uyuşturucu ele geçirildiğini bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, jandarma ekiplerince Hakkari ve Van'da uyuşturucu operasyonları düzenlendiğini belirtti.

Operasyonlarda, Hakkari'de 189 kilogram, Van'da 150 kilogram olmak üzere toplam 339 kilogram uyuşturucu ele geçirildiğini duyuran Yerlikaya, operasyonları düzenleyenleri tebrik etti.

Yerlikaya, "Uyuşturucuya karşı yürüttüğümüz bu mücadele, geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi koruma mücadelesidir." ifadesini kullandı.