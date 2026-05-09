Hakkari-Van yolunda heyelan sonrası alternatif yol ve panel köprü trafiğe açıldı

Hakkari'de meydana gelen heyelan sonucu ulaşıma kapanan Hakkari-Van kara yolunda yapılan alternatif yol ile Mehmetçik tarafından Zap Suyu üzerinde inşa edilen panel köprü trafiğe açıldı.

Merkeze bağlı Akçalı köyü mevkisinde 13 Nisan'da oluşan heyelan nedeniyle Hakkari-Van kara yolunda ulaşımın durması üzerine belirlenen alternatif üç güzergahtan biri olan Tatlı köyü yakınındaki 2,5 kilometrelik yolda çalışmalar büyük oranda tamamlandı.

Çift şeritli yapılan yolda yürütülen iyileştirme çalışmalarının ardından söz konusu güzergah ve yolu ana yola bağlayan panel köprü trafiğe hazır hale getirildi.

Vali ve Belediye Başkan Vekili İbrahim Taşyapan, söz konusu güzergahta incelemelerde bulundu ve araçla yolu test etti.

Taşyapan, basın mensuplarına, 13 Nisan'da Akçalı mevkisinde meydana gelen heyelandan sonra alternatif yol çalışmalarını hızlı şekilde yürüttüklerini söyledi.

Bölgede 4 günlük süre hariç ulaşımın kesintiye uğramadığını belirten Taşyapan, "Tatlı köyünün yakınında ilk günden beri yapılan çalışma, bugün burada Türk Silahlı Kuvvetlerimizin kurmuş olduğu panel köprüyle beraber tamamlanmış oldu. İnşallah bu saatten itibaren köprümüzü ve Tatlı köyünün aşağısından açmış olduğumuz daha nitelikli, geliş gidişe müsait ve standardı daha yüksek olan yolumuzu da bugün trafiğe açıyoruz. Hayırlı, uğurlu olsun. Burada arkadaşımızın çok emeği var." dedi.

Panel köprünün kurulumunda yer alan Mehmetçiğe, Karayolları, İl Özel İdaresi ve yüklenici firma ekiplerine teşekkür eden Taşyapan, yolun geceli gündüzlü çalışmalar sonucunda hizmete hazır hale getirildiğini dile getirdi.

"Açılan yolun tüm Hakkari halkına hayırlı olmasını diliyoruz"

Heyelanla ilgili bugüne kadar can kaybının yaşanmadığını, artık söz konusu güzergahın kullanılabileceğini, yazın da yolun iki tarafında daha nitelikli betonarme iki köprünün kurulacağını ve yeni kara yolunun yapılacağını bildiren Taşyapan, şunları kaydetti:

"Bu aşamaya gelmede vatandaşlarımız büyük sıkıntılar çekti. Biz de onlara yukarı kotlardan da olsa hizmet vermeye çalıştık. Onların ulaşım ihtiyacını karşılamaya çalıştık. Bugün köprümüzü ve yolumuzu hizmete açmakla beraber akan trafiğe göre belki birkaç gün kesintilerle yolumuzun oturan kısımlarında tadilat, tamirat çalışmaları da yapmış olacağız. Bunların hepsi devletimizin imkanlarıyla oldu. Devletimiz askeriyle, siviliyle, bütün kurumlarıyla burada çalışma yaptı. Bunların hepsi de hem Hakkarililerimiz için hem buradan geçecek olan bütün misafirlerimiz içindir. Allah hayırlı eylesin, kaza bela vermesin."

Tatlı köyü muhtarı İsmail Seyitoğlu da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, bakanlıklara, Hakkari Valiliğine, ilgili kurumlara ve çalışmada yer alan tüm personele teşekkür ederek, "Tatlı köyü sakinleri olarak yıllardır, yüz yıllardır hep devletimizin bekası, milletimizin selameti için yanlarında durduk. Bundan sonra da yanlarında durmaya devam edeceğiz. Köy halkı da her türlü yardımda bulunmuştur. Açılan yolun tüm Hakkari halkına hayırlı olmasını diliyoruz. Yolda kazasız belasız geçişlerin olmasını temenni ediyoruz." diye konuştu.

Taşyapan'a incelemelerinde 3. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Mustafa Köksal, Vali yardımcıları Orçun Cüneyt Zor, Burak Gürbüz, İl Emniyet Müdürü Attila Ayata, Malatya İstihkam Tugay Komutanı Albay Alper Önem Civelek ve karayolları yetkilileri eşlik etti.