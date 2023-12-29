Hakkari-Van kara yolunda heyelan sonucu kamyonete yamaçtan düşen parçalar 3 kişiyi yaraladı
Hakkari-Van kara yolunda meydana gelen heyelan sonucu, seyir halindeki bir kamyonete yamaçtan kopan parçalar düştü. Araç içinde bulunan 3 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından kara yolunda ulaşım durdu.
Hakkari-Van kara yolu Yeni köprü mevkisinde, sabah saatlerinde heyelan meydana geldi. Yağışlı havadan dolayı yamaçlardan kopan kaya ve toprak yığınları, içinde 3 kişinin bulunduğu seyir halindeki 27 KJ 574 plakalı kamyonetin üzerine düştü. Araç içindeki Kemal Can, Şemsettin Çiftçi ve Selahattin Kaya yaralandı. Yaralılar, çağrılan ambulanslar ile hastaneye kaldırılırken; kara yolu ulaşıma kapandı. Ekipler, bölgede çalışma başlattı.