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Hakkari-Van kara yolunda heyelan sonucu kamyonete yamaçtan düşen parçalar 3 kişiyi yaraladı

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Hakkari-Van kara yolunda meydana gelen heyelan sonucu, seyir halindeki bir kamyonete yamaçtan kopan parçalar düştü. Araç içinde bulunan 3 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından kara yolunda ulaşım durdu.

HAKKARİ- Van kara yolunda heyelan sonucu yamaçtan kopan parçalar, seyir halindeki kamyonete düştü; araçtaki 3 kişi yaralandı.

Hakkari-Van kara yolu Yeni köprü mevkisinde, sabah saatlerinde heyelan meydana geldi. Yağışlı havadan dolayı yamaçlardan kopan kaya ve toprak yığınları, içinde 3 kişinin bulunduğu seyir halindeki 27 KJ 574 plakalı kamyonetin üzerine düştü. Araç içindeki Kemal Can, Şemsettin Çiftçi ve Selahattin Kaya yaralandı. Yaralılar, çağrılan ambulanslar ile hastaneye kaldırılırken; kara yolu ulaşıma kapandı. Ekipler, bölgede çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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