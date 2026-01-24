Hakkari'de yola düşen çığ ekiplerce temizlendi
Çanaklı köyü yakınında meydana gelen çığ nedeniyle kapanan Hakkari-Van kara yolu, Karayolları ekiplerinin yoğun çalışmaları sonrasında açıldı ve yolda kalan araçların geçişi sağlandı.
Merkeze bağlı Çanaklı köyü yakınına düşen çığ nedeniyle Hakkari-Van kara yolu kapandı.
Yolda kalanların haber vermesi üzerine bölgeye sevk edilen Karayolları 114. Şube Şefliği ekipleri, yaptıkları çalışmayla güzergahtaki kar yığınlarını temizledi.
Yolu açan ekipler, bölgede bekleyen araçların geçişini sağladı.
Kaynak: AA / Sayim Harmancı - Güncel