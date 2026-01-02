Haberler

Çığ nedeniyle kapanan Hakkari-Van kara yolu açıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hakkari-Van kara yolunda çığ düşmesi nedeniyle kapanan yol, ekiplerin yoğun çalışmaları sonucu tekrar ulaşıma açıldı. Çığ düşen bölgedeki kar kütleleri temizlenerek, kontrollü ulaşım sağlanmaya başlandı.

Çığ nedeniyle kapanan Hakkari- Van kara yolu, ekiplerin çalışması sonucu ulaşıma açıldı.

Hakkari-Van kara yolundaki Arslankaya Tüneli yakınında yoğun kar nedeniyle çığ düştü.

Bölgede 2 gündür yolu ulaşıma açık tutmak için yoğun mesai harcayan Karayolları 114. Şube Şefliği ekipleri, çığın düştüğü noktaya yönlendirildi.

İl Özel İdaresi ekiplerinin de destek verdiği çalışmalar sonucunda, yoldaki metrelerce yüksekliğindeki kar kütleleri temizlendi.

Tek taraflı ulaşıma açılan ve genişletme çalışmaları süren yolda ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Kaynak: AA / Sayim Harmancı - Güncel
Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik soruşturmada 2 tutuklama

Ünlü baklavacı, yolsuzluk soruşturmasında tutuklandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yürek sızlatan görüntü: Milyonlarca liralık kamu kaynağı hurda oldu

Milyonlarca liralık kamu kaynağı hurda oldu
Afla çıktığı cezaevine geri döndü

Afla çıktığı cezaevine geri döndü
Sofyan Amrabat'tan Fenerbahçe'nin transferine engel

Bunun adı dost kazığı! Fener'in transferini engellemeye kalktı
Ünlü oyuncu Will Smith hakkında cinsel taciz iddiası: Eski ekip üyesi dava açtı

Dünyaca ünlü yıldıza eski arkadaşından dava! İddia mide bulandırıcı
Yürek sızlatan görüntü: Milyonlarca liralık kamu kaynağı hurda oldu

Milyonlarca liralık kamu kaynağı hurda oldu
Şeyma Subaşı'ndan yeni Kur'an paylaşımı

Şeyma Subaşı'dan bir ilginç paylaşım daha
Fenerbahçe'ye yılın ilk müjdesi Talisca'dan: Anında kabul etti

Fenerbahçe'ye yılın ilk müjdesi Talisca'dan: Anında kabul etti