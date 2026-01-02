Çığ nedeniyle kapanan Hakkari-Van kara yolu açıldı
Hakkari-Van kara yolunda çığ düşmesi nedeniyle kapanan yol, ekiplerin yoğun çalışmaları sonucu tekrar ulaşıma açıldı. Çığ düşen bölgedeki kar kütleleri temizlenerek, kontrollü ulaşım sağlanmaya başlandı.
Çığ nedeniyle kapanan Hakkari- Van kara yolu, ekiplerin çalışması sonucu ulaşıma açıldı.
Hakkari-Van kara yolundaki Arslankaya Tüneli yakınında yoğun kar nedeniyle çığ düştü.
Bölgede 2 gündür yolu ulaşıma açık tutmak için yoğun mesai harcayan Karayolları 114. Şube Şefliği ekipleri, çığın düştüğü noktaya yönlendirildi.
İl Özel İdaresi ekiplerinin de destek verdiği çalışmalar sonucunda, yoldaki metrelerce yüksekliğindeki kar kütleleri temizlendi.
Tek taraflı ulaşıma açılan ve genişletme çalışmaları süren yolda ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Kaynak: AA / Sayim Harmancı - Güncel