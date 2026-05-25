Hakkari Valisi Taşyapan, Çukurca ilçesinde ziyaretlerde bulundu

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İbrahim Taşyapan, Çukurca ilçesinde ziyaret ve incelemelerde bulundu.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Kazan Vadisi'ne giden Taşyapan, yöre sakinleriyle bir araya geldi.

Tahin üretilen değirmeni ziyaret eden Taşyapan, tarımsal faaliyetlerde bulunan vatandaşlarla sohbet etti.

Ardından Şahikalar Jandarma Komando Tabur Komutanlığı'na geçen Taşyapan, burada görevli personelden çalışmalar hakkında bilgi aldı, görevlerinde kolaylıklar diledi.

Taşyapan'a ziyaretlerinde İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Cafer Öz de eşlik etti.