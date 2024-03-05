Hakkari Valiliği Engellilere Tekerlekli Sandalye Dağıttı
Hakkari Valiliği tarafından satın alınan 10 tekerlekli sandalye, Bedensel Engelliler Derneği tarafından tespit edilen 10 engelliye teslim edildi. Vali ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, sandalye dağıtım törenine katıldı ve sandalyeleri ailelere teslim etti. Dernek Başkanı Mesut Keskin, Vali Çelik'e teşekkür etti.
Hakkari Valiliğince satın alınan 10 tekerlekli sandalye, Bedensel Engelliler Derneğince tespit edilen 10 engelliye teslim edildi.
Bedensel Engelliler Derneği Koordinasyon Merkezi'nde düzenlenen sandalye dağıtım törenine katılan Vali ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, 3 puset, 6 akülü ve 1 fonksiyonlu manuel sandalyeyi ailelere teslim etti.
Dernek Başkanı Mesut Keskin, Vali Çelik'in, derneğe tekerlekli sandalye konusunda yapılan müracaatların karşılanması için talimat verdiğini söyledi.
10 engellinin tekerlekli sandalye ihtiyacını karşıladıklarını belirten Keskin, desteğinden dolayı Çelik'e teşekkür etti.
Derneğin çalışmaları hakkında bilgi alan Çelik, ailelerin taleplerini dinledikten sonra dernekten ayrıldı.