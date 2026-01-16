Haberler

Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Gençcelep, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Gençcelep, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasında çeşitli kategorilerdeki fotoğraflara oy vererek katkı sağladı. Oylama, 15 Şubat'a kadar devam edecek.

Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Gençcelep, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Rektör Gençcelep, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Ahmed Jihad Ibrahim Al-arini'nin "Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere yemek dağıtıldı" fotoğrafını seçen Gençcelep, "Portre"de tercihini Mahmoud Abu Hamda'nın "Annesinin biriciği" karesinden yana kullandı.

Gençcelep, "Haber" kategorisinde Ali Atmaca'nın "Bir güneş doğuyor", "Spor" kategorisinde Mehmet Futsi'nin "Yüzücü" ve "Günlük Hayat" kategorisinde Gerald Anderson'un "Her Şeye Rağmen" karelerine oy verdi.

"Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Özkan Bilgin'in "Dolunay'a inat" fotoğrafını tercih eden Gençcelep, yarışmadaki tüm fotoğrafların büyük emekler sonucu çekildiğini söyledi.

AA muhabirlerini tebrik eden Gençcelep, "Gazze'de insanlık dramını anlatan fotoğraflar çok anlamlı. Tüm kategorilerden fotoğrafları seçtik. Arkadaşlarımızın emeğine sağlık. Van'dan bir kare vardı. O da çok güzeldi. Doğal Yaşam ve Çevre'de o fotoğrafa oy verdik. Herkese başarılar diliyorum." dedi.

Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA / Sayim Harmancı - Güncel
