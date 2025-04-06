Özgür Özel yeniden CHP Genel Başkanı seçildi

Özgür Özel yeniden Genel Başkan! İşte aldığı oy oranı
Adaylık müracaatı için geç kalan Berhan Şimşek, Özel'e tepki gösterdi

Başvuruyu 5 dakika ile kaçırdı, soluğu Özel'in yanında aldı
Özgür Özel'in 'Cunta' sözlerine AK Partili Çelik'ten çok sert yanıt

Özgür Özel'in "Cunta" sözlerine AK Parti'den zehir zemberek yanıt
Petrol fiyatları dibe vurdu, akaryakıta dev indirim göründü

Araç sahipleri havalara uçacak! Dev indirim bekleniyor

Hakkari Üniversitesi Rektörü'nden Anadolu Ajansı'na Kutlama Mesajı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş, Anadolu Ajansı'nın 105. yıl dönümü dolayısıyla yaptığı kutlama mesajında, AA'nın güvenilir ve tarafsız habercilikteki rolünü vurguladı.

Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş, Anadolu Ajansının (AA) 105. yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Pakiş, mesajında, AA'nın hem yurt içinde hem de uluslararası düzeyde güvenilir ve tarafsız haberciliğin temsilcisi olmaya devam ettiğini belirtti.

Anadolu Ajansının, Milli Mücadele döneminde Türkiye'nin sesini dünyaya duyurmak amacıyla Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla kurulduğunu anımsatan Pakiş, şunları kaydetti:

"Gazeteciliğin etik değerlerine bağlı kalarak uluslararası çapta güçlü bir medya kuruluşuna dönüşen AA, dijital dönüşüm sürecini de başarıyla tamamlamıştır. Yüksek kaliteli haber ağı ve nitelikli kadrosuyla Türkiye'nin sesini dünyaya duyurmayı sürdüren Anadolu Ajansı, yalnızca bir haber kaynağı değil, aynı zamanda habercilikte etik, kalite ve sorumluluğun simgesi olmuştur. Üniversite olarak Anadolu Ajansının 105. kuruluş yıldönümünü gururla kutluyor, sürekli gelişen yapısı ve uzman kadrosuyla Türkiye'nin sesi olmaya devam eden kurumun çalışanlarını tebrik ediyoruz."

Kaynak: AA / Nevzat Umut Uzel - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.