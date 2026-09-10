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Hakkari Üniversitesi personeline iş sağlığı ve güvenliği eğitimi

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Hakkari Üniversitesi personeline iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verildi.

Hakkari Üniversitesi personeline iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verildi.

Rektörlük Konferans Salonu'nda iki oturum halinde düzenlenen eğitimde, Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Macit Ertuş tarafından katılımcılara iş sağlığı ve güvenliği kültürü, çalışanların sorumlulukları, işverenlerin yükümlülükleri ve iş kazaları hakkında bilgi verildi.

Eğitimde ayrıca ekranlı araçlarla çalışma, yangın ve radyasyon kaynaklı riskler, bu risklerin yol açabileceği sağlık sorunları ile risklere karşı alınması gereken korunma yöntemleri anlatıldı.

Katılımcıların sorularının da yanıtlandığı eğitime üniversitenin akademik ve idari personeli katıldı.

Kaynak: AA
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