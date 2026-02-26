Haberler

Hakkari Üniversitesi Rektörü Gençcelep, iftarda öğrencilerle bir araya geldi

Hakkari Üniversitesi Rektörü Gençcelep, iftarda öğrencilerle bir araya geldi
Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Gençcelep, öğrencilerle iftar programında bir araya gelerek Ramazan ayının önemine vurgu yaptı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığınca Zeynel Bey Yerleşkesi'ndeki yemekhanede iftar programı düzenlendi.

Programa katılan Rektör Prof. Dr. Gençcelep, ramazan ayının birlik, beraberlik ve paylaşma duygularını güçlendirdiğini söyledi.

Öğrencilerle bir arada bulunmaktan mutluluk duyduğunu belirten Gençcelep, öğrencilerden içinde bulundukları zamanın kıymetini bilmelerini istedi.

Programa, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Hayati Çavuş ve Prof. Dr. Cemal Ulutaş, Genel Sekreter Doç. Dr. Saim Gündoğan ile öğrenciler katıldı.

