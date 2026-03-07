Haberler

Hakkari Üniversitesi'nde "Burs Koordinatörlüğü" kuruldu

Hakkari Üniversitesi'nde 'Burs Koordinatörlüğü' kuruldu
Güncelleme:
Hakkari Üniversitesi, öğrencilere destek sağlamak amacıyla 'Burs Koordinatörlüğü' kurdu. Rektör Prof. Dr. Musa Gençcelep, koordinatörlüğe ilk bağışı yaptı.

Hakkari Üniversitesi bünyesinde, öğrencilere destek sağlamak amacıyla "Burs Koordinatörlüğü" kuruldu.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, rektörlük bünyesinde faaliyet gösterecek koordinatörlüğe ilk bağışı, Rektör Prof. Dr. Musa Gençcelep yaptı.

Destekte bulunmak isteyenlerin üniversitenin internet sitesindeki burs koordinatörlüğü adına açılan hesaba bağışta bulunabilecek.

Toplanacak bağışlarla öğrencilerin eğitim hayatına katkı sunulacak.

Kaynak: AA / Sayim Harmancı
