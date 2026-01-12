Haberler

Hakkari-Şırnak kara yoluna düşen çığlar temizlendi

Güncelleme:
Hakkari-Şırnak kara yoluna düşen çığlar, Karayolları ekiplerinin çalışmasıyla temizlendi. Yoğun kar nedeniyle trafiğe kapanan yol, araçların kontrollü geçişine açıldı.

Hakkari- Şırnak kara yoluna düşen çığlar, ekiplerin çalışması sonucu temizlendi.

Bölgede son günlerde etkili olan yoğun kar nedeniyle önceki gün Hakkari-Şırnak kara yolunun Çığlı köyü yakınındaki farklı noktalarına çığ düştü.

Bölgeye yönlendirilen Karayolları 114. Şube Şefliği ekipleri, dünden bu yana yaptıkları çalışmayla yoldaki kar yığınlarını temizledi.

Yolu ulaşıma açarak araçların kontrollü geçişini sağlayan ekipler, bölgede genişletme çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA / Hikmet Temeş - Güncel
