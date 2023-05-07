Hakkari'nin Çukurca ilçesinde çeltik üretimi geleneksel yöntemlerle yapılıyor

HAKKARİ'nin Irak sınırında bulunan, taş evleri, susamdan yapılan tahini, narı ve üzümü ile ünlü Çukurca ilçesinde çeltik de üretiliyor. Arazi şartları nedeniyle tarım makinelerinin çalıştırılamadığı tarlalar, imece usulü ekiliyor.

Taş evleri, susamdan yapılan tahini, narı ve üzümü ile ünlü Irak sınırındaki Çukurca ilçesinde, çeltik de üretiliyor. Hakkari merkeze yaklaşık 80 kilometre uzaklıkta bulunan yaklaşık 14 bin nüfuslu Çukurca'daki çeltik üretimi ise geleneksel yöntemlerle yapılıyor. Arazi şartları nedeniyle tarım makinelerinin giremediği tarlalarda dayanışmanın en güzel örneğini sergileyen çiftçiler, imece usulü çalışıyor. Engebeli araziler ve yüksek dağlarla çevrili Çukurca'da geleneksel yöntemlerle çeltik ekimi yapan çiftçiler, günün ilk ışıklarıyla tarlalara girip, toprağı birlikte sürerek, küreklerle çeltik havuzları oluşturuyor. İlkbahar aylarında suyla doldurulan çeltik havuzlarına tohumları toprakla buluşturan çiftçiler hem ekim hem hasat döneminde birlikte dayanışma içinde çalışıyor.