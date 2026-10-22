Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Hakkari MEB AKUB ekibi, 21 gönüllü personelle afet barınma eğitimine katıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hakkari MEB AKUB ekibi, AFAD Otluca Eğitim Yerleşkesi'nde düzenlenen akreditasyon eğitimine 21 gönüllü personelle katıldı. Eğitimde geçici barınma alanlarının kurulması, düzenlenmesi ve yönetilmesi anlatıldı.

Hakkari İl Milli Eğitim Müdürlüğü Arama ve Kurtarma Birimi (MEB AKUB), afetlerde acil barınma kapasitesini geliştirmek amacıyla düzenlenen akreditasyon eğitimine katıldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, AFAD İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Afetlerde Acil Barınma Hafif Düzey Akreditasyon Eğitimi" AFAD Otluca Eğitim Yerleşkesi'nde gerçekleştirildi.

Ekip lideri Gökhan Erdem'in öncülüğünde 21 gönüllü personelin katıldığı eğitimde, olası afet ve acil durumlarda geçici barınma alanlarının kurulması, düzenlenmesi ve yönetilmesine yönelik bilgiler verildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz ve Şube Müdürü Oktay Kızılkaya, AFAD Otluca Eğitim Yerleşkesi'ni ziyaret ederek devam eden eğitim hakkında bilgi aldı.

Eğitime katılan personelle bir araya gelen Yılmaz, afetlere hazırlığın yalnızca müdahale süreciyle sınırlı olmadığını belirtti, planlama, eğitim ve koordinasyon çalışmalarının önemine dikkati çekti.

Eğitimli ve donanımlı ekiplerin afet anında vatandaşların ihtiyaçlarına hızlı ve etkili şekilde karşılık verilmesinde önemli görevler üstlendiğini ifade eden Yılmaz, çalışmalarda emeği geçen personele teşekkür etti.

Kaynak: AA
Bu haber 15 sitede yayınlandı.
Aydın'da kestane hasadı başladı! 15-20 metre yükseklikte çalışan sırıkçılar günlük 5 bin lira kazanıyor

Günlük 5 bin lira kazanıyorlar! Tek yanlış adım ölüm demek
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kadınları rahatsız eden Rus turiste meydan dayağı

Rus turiste sokak ortasında meydan dayağı
Eski AK Parti milletvekili ve eski Başbakan danışmanı Ertan Aydın fon soruşturmasında gözaltına alındı

Eski AK Partili vekil gözaltında! Başbakan danışmanlığı da yapmıştı
Ankara'da sınıf öğretmeni fuhuş ve uyuşturucudan tutuklandı

Özel okulda skandal! Sınıf öğretmeni tutuklandı, suçlamalar hayli ağır
Orta Doğu'da savaş alarmı! ABD geri çekilmeye başladı

Yeni hamlesi hiç hayra alamet değil
Galatasaray Fransa’da kazandı, kasasına milyonlar girdi

Galatasaray Fransa’da kazandı, kasasına çuval çuval para girdi
Geçmişin kabusu 'kızamık' geri döndü! Beyin devre dışı kalabilir

Geçmişin kabusu geri döndü! Beyin devre dışı kalabilir
Kremlin hazır olduğunu duyurdu! ABD ve Ukrayna ile üçlü görüşme için tarih verildi

Kremlin hazır olduğunu duyurdu! Üçlü görüşmeler için tarih verildi